Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لا يوجد معلمون بالمعهد.. أولياء أمور معهد بنين موط الأزهري يحتجون بسبب نقل 21 معلما

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:13 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
Advertisements
منصور ابوالعلمين
سادت حالة من الاستياء بين أولياء امور معهد بنين موط الأزهري، وذلك بسبب القرارات التي أصدرها الشيخ أحمد رضوان رئيس المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد لنقل 21 معلما دفعة واحدة من إجمالي 35 قوة المعهد ومعظمهم من المعلمين الأوائل.

يقول محمد منصور وكيل مجلس الأمناء، إن الأمر جد خطير وأثر بالسلب على العملية التعليمية ولابد من وقفة لأولياء الأمور حرصًا على مصير أبنائهم ومستقبلهم التعليمي ومواجهة القرارات التعسفية لهدم العملية التعليمية.

وأضاف: أنه اتصل بشيخ المنطقة الأزهرية بالخارجة ووعده بحل المشكلة والرجوع في القرارات التي صدرت بشأن نقل المعلمين إلا أنه لم يوفي بوعدة وأصر على تنفيذ قرارات النقل الأمر الذي بات يهدد مستقبل الطلاب.

وأكد سنوسي محمد سنوسي أحد أولياء الأمور، أن معظم المعاهد التي تقرب من مدينة موط يوجد بها كثافة طلابية قليلة جدًا ويوجد بتلك المعاهد وفرة في المعلمين علمًا بأن معهد بنين موط به كثافة طلابية عالية ويوجد به كفاءات من المعلمين، فكيف يصدر بشأنهم قرارات نقل جماعية والتي ستتسبب في ضياع مستقبل أبناءنا.

وأضاف سنوسي أنه من المضحك والمبكي في نفس الوقت أنه يوجد معهد أزهري به طالبة واحدة وهيئة تدريس كاملة لافتًا إلى أن قرارات نقل المعلمين الجماعية ستهدد العملية التعليمية بالرغم من حصول المعهد علي المركز الاول على مستوى المحافظة من كل عام وجميع خريجي المعهد في كليات القمة.

وأكد العديد من أولياء أمور الطلاب ومنهم عبده عبد الحكيم وعربي متولي ومنصور سيد وأحمد بشندي ومحسن محمد وبدر الدين على، وآخرين أنه في حالة عدم الرجوع في قرار نقل المدرسين سيتم منع أبنائهم من الذهاب الى المعهد .
لا يوجد معلمون بالمعهد.. أولياء أمور معهد بنين موط الأزهري يحتجون بسبب نقل 21 معلما
لا يوجد معلمون بالمعهد.. أولياء أمور معهد بنين موط الأزهري يحتجون بسبب نقل 21 معلما
لا يوجد معلمون بالمعهد.. أولياء أمور معهد بنين موط الأزهري يحتجون بسبب نقل 21 معلما
لا يوجد معلمون بالمعهد.. أولياء أمور معهد بنين موط الأزهري يحتجون بسبب نقل 21 معلما
لا يوجد معلمون بالمعهد.. أولياء أمور معهد بنين موط الأزهري يحتجون بسبب نقل 21 معلما
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار جامعة الأزهر.. التفاصيل الكاملة للتحويل بين الكليات.. موعد وجدول اختبارات كلية التمريض.. فتح التقديم في المعاهد الفنية.. وتسكين الفرقة الثانية «جيد جدا».. 2 أكتوبر

وكيل الأزهر يعلن بدء الدراسة بمعاهد البعوث الإسلامية "رياض أطفال - ابتدائي"

التعليم الأزهري في أسبوع .. تدريس اللغة الإندونيسية بكلية اللغات.. تحصيل 5 جنيهات من طلاب المعاهد قيمة طابع شهيد وإعفاء أبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية

لعجز المدرسين.. أولياء أمور يهددون بمنع أبنائهم من الذهاب لمعهد موط الأزهري

ترشيحاتنا

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور

تذكرة الموت.. التفاصيل الكاملة لسقوط شخصين من قطار الغربية.. ووزارة النقل ترد

بسبب الأجرة أجبر راكبين على إلقاء نفسيهما ومات أحدهما.. ضبط كمسري قطار بطنطا

اندلاع حريق في المتحف الإسلامي داخل المسجد الأقصى

بفرمان من حسام البدري.. مهاجم منتخب مصر يغادر المعسكر

خبير يفجر مفاجأة حول رأي بعض قيادات تركيا في تنظيم داعش الإرهابي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجول والجينز.. شاهد.. هايدي موسى من حفل جامعة الفيوم

قطيفة كتف وكتف.. فاطمة نصر تبهر الجمهور بفستانها في قرطاج

بمشاركة 62 دولة.. البحرين تدشن معرض بايدك 2019 للدفاع.. صور