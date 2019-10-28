لا يوجد معلمون بالمعهد.. أولياء أمور معهد بنين موط الأزهري يحتجون بسبب نقل 21 معلما

سادت حالة من الاستياء بين أولياء امور معهد بنين موط الأزهري، وذلك بسبب القرارات التي أصدرها الشيخ أحمد رضوان رئيس المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد لنقل 21 معلما دفعة واحدة من إجمالي 35 قوة المعهد ومعظمهم من المعلمين الأوائل.



يقول محمد منصور وكيل مجلس الأمناء، إن الأمر جد خطير وأثر بالسلب على العملية التعليمية ولابد من وقفة لأولياء الأمور حرصًا على مصير أبنائهم ومستقبلهم التعليمي ومواجهة القرارات التعسفية لهدم العملية التعليمية.



وأضاف: أنه اتصل بشيخ المنطقة الأزهرية بالخارجة ووعده بحل المشكلة والرجوع في القرارات التي صدرت بشأن نقل المعلمين إلا أنه لم يوفي بوعدة وأصر على تنفيذ قرارات النقل الأمر الذي بات يهدد مستقبل الطلاب.



وأكد سنوسي محمد سنوسي أحد أولياء الأمور، أن معظم المعاهد التي تقرب من مدينة موط يوجد بها كثافة طلابية قليلة جدًا ويوجد بتلك المعاهد وفرة في المعلمين علمًا بأن معهد بنين موط به كثافة طلابية عالية ويوجد به كفاءات من المعلمين، فكيف يصدر بشأنهم قرارات نقل جماعية والتي ستتسبب في ضياع مستقبل أبناءنا.



وأضاف سنوسي أنه من المضحك والمبكي في نفس الوقت أنه يوجد معهد أزهري به طالبة واحدة وهيئة تدريس كاملة لافتًا إلى أن قرارات نقل المعلمين الجماعية ستهدد العملية التعليمية بالرغم من حصول المعهد علي المركز الاول على مستوى المحافظة من كل عام وجميع خريجي المعهد في كليات القمة.



وأكد العديد من أولياء أمور الطلاب ومنهم عبده عبد الحكيم وعربي متولي ومنصور سيد وأحمد بشندي ومحسن محمد وبدر الدين على، وآخرين أنه في حالة عدم الرجوع في قرار نقل المدرسين سيتم منع أبنائهم من الذهاب الى المعهد .

