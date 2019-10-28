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أخبار العالم

فيلم هوليودي.. تصريح مثير للجدل من ترامب بشأن عملية قتل أبو بكر البغدادي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:51 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه شاهد عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي وكأنها فيلم هوليودي مكتمل الأركان.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قال ترامب، إنه شاهد قواته وهم يقتلون أبو بكر البغدادي، أكثر المطلوبين في العالم، على الهواء مباشرة، وكأنها فيلم.

وأضاف ترامب: "عندما شاهدت العملية العسكرية أمامي، أحسست بكمالنا وقوتنا المطلقة، كما لو كنت أشاهد فيلمًا"، مشيدًا بالتكنولوجيا المستخدمة في أمريكا.

وشاهد الرئيس ترامب، تنفيذ العملية العسكرية مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ونائب الرئيس مايك بنس ووزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي والعميد ماركوس إيفانز نائب مدير العمليات الخاصة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأحد، عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى، أبو بكر البغدادى، في مدينة إدلب بشمال سوريا، فى عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية باستخدام 8 مروحيات مدججة بالأسلحة.

وقال ترامب إن البغدادي مات وهو يئن ويصرخ، مشيرا إلى أنه قتل نفسه أثناء غارة بتفجير سترة ناسفة بعد فراره داخل نفق مسدود، مع عدد من رفاقه وأطفاله.

وأصدر البيت الأبيض بيانا بشأن عملية مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، قائلًا: "الليلة الماضية، قدمت الولايات المتحدة الزعيم الإرهابي الأول في العالم إلى العدالة.. أبو بكر البغدادي مات".

وأضاف البيان: "كانت الليلة الماضية ليلة عظيمة للولايات المتحدة والعالم.. القاتل الوحشي، الذي تسبب في الكثير من المشقة والموت، تم القضاء عليه بعنف - لن يضر مرة أخرى رجلًا بريئًا أو امرأة أو طفلا بريئا".
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