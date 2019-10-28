Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

وداعًا فارس النيابة الإدارية.. ما لا تعرف عن المستشار علي رزق بعد وفاته في حادث تصادم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:50 م
وفاة المستشار علي
وفاة المستشار علي رزق في حادث تصادم
Advertisements
رامى المهدي - اسلام مقلد
يرصد صدى البلد السيرة الذاتية للمستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وذلك بعد تعرضه لحادث تصادم أعلي المحور بطريق أكتوبر مما أدي إلى وفاته قبل وصول المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلي المحور في اتجاه ميدان لبنان وإصابة قائد سيارة، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين أن المصاب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق فتم نقله إلي المستشفي الشيخ زايد إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن المستشار كان مستقلا سيارته قادما من الشيخ زايد في اتجاه ميدان لبنان، حيث أصيب بنوبة قلبية مفاجئة دخل على إثرها في حالة غيبوبة مما أدى الى اصطدام سيارته بأخرى.

يعد المستشار علي محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية ال22 وقد تولى رئاسة الهيئة منذ 30 يونيو 2016 وحتي 30 يونيو 2017، وهو من مواليد 9 مارس 1947، حصل على ليسانس حقوق عام 1967 من جامعة القاهرة، وشغل آخر درجة وظيفية له رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم (253) الصادر في 1 يونيو 2016.

وفي تدرجه الوظيفي، عين بوظيفة مساعد نيابة إدارية، ثم رقي لوظيفة وكيل نيابة إدارية، وبعد ذلك عمل وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتبارًا من 4 أكتوبر 1977، ثم رقي لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( ب ) اعتبارًا من 26 ديسمبر 1981.

وبعدها شغل وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) اعتبارًا من 29 نوفمبر 1984، ثم رقي لوظيفة وكيل عام النيابة الإدارية اعتبارًا من 18 أغسطس 1987، ثم رقي لوظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية اعتبارًا من 4 يونيو 1992، ثم رقي لوظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 24 فبراير 1994، ثم عين بوظيفة رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2016، وهى الدرجة التي شغلها حتى 30 يونيو 2017.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق في حادث سيارة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

بجاكيت أسود وفستان قصير.. محمد سامي ومي عمر يشعلان السوشيال ميديا

عند إجهاضها ماتت.. السجن 7 سنوات لطبيب و6 أشهر لوالدتها بالشرقية

بإطلالة ناعمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

حارس مرمى جديد يظهر في مران الأهلي

ضعيف ومكسور.. ظهور غريب لـ راجح قاتل البنا في ثاني جلسات محاكمته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 62 دولة.. البحرين تدشن معرض بايدك 2019 للدفاع.. صور

توقف عن تناولها فورا .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوي

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد