وداعًا فارس النيابة الإدارية.. ما لا تعرف عن المستشار علي رزق بعد وفاته في حادث تصادم

يرصد صدى البلد السيرة الذاتية للمستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وذلك بعد تعرضه لحادث تصادم أعلي المحور بطريق أكتوبر مما أدي إلى وفاته قبل وصول المستشفى.



تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلي المحور في اتجاه ميدان لبنان وإصابة قائد سيارة، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين أن المصاب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق فتم نقله إلي المستشفي الشيخ زايد إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.



وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن المستشار كان مستقلا سيارته قادما من الشيخ زايد في اتجاه ميدان لبنان، حيث أصيب بنوبة قلبية مفاجئة دخل على إثرها في حالة غيبوبة مما أدى الى اصطدام سيارته بأخرى.



يعد المستشار علي محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية ال22 وقد تولى رئاسة الهيئة منذ 30 يونيو 2016 وحتي 30 يونيو 2017، وهو من مواليد 9 مارس 1947، حصل على ليسانس حقوق عام 1967 من جامعة القاهرة، وشغل آخر درجة وظيفية له رئيس هيئة النيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم (253) الصادر في 1 يونيو 2016.



وفي تدرجه الوظيفي، عين بوظيفة مساعد نيابة إدارية، ثم رقي لوظيفة وكيل نيابة إدارية، وبعد ذلك عمل وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتبارًا من 4 أكتوبر 1977، ثم رقي لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( ب ) اعتبارًا من 26 ديسمبر 1981.



وبعدها شغل وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) اعتبارًا من 29 نوفمبر 1984، ثم رقي لوظيفة وكيل عام النيابة الإدارية اعتبارًا من 18 أغسطس 1987، ثم رقي لوظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية اعتبارًا من 4 يونيو 1992، ثم رقي لوظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 24 فبراير 1994، ثم عين بوظيفة رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2016، وهى الدرجة التي شغلها حتى 30 يونيو 2017.