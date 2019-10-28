البنك الأوروبي يعلن اكتمال مشروع "بنبان" أكبر مجمع للطاقة الشمسية بإفريقيا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكبر ممول لمشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، اكتمال العمل في المشروع الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في إفريقيا.



وبهذه المناسبة أصدر البنك فيديو يضم مجموعة من الصور التي التقطت من الفضاء لهذا المجمع، واصفا إياه بأنه "يعد معجزة الوقت الحاضر"، وهو على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=xaZWkTgA-0c&t=2s.



وذكر البنك الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن بناء مجمع “بنبان” الواقع في محافظة أسوان، استغرق ثلاث سنوات، تبلغ مساحته 37 كم مربع وستبلغ قدرته الإنتاجية 1.5 ميجاوات، سيولد كمية من الكهرباء تكفي أكثر من مليون منزل، وأكد أنه يفخر بأن يكون أكبر ممول لهذا المجمع حيث إنه قدم الدعم لـ16 محطة من إجمالي 32 محطة في المجمع، مشيرا إلى مشاركة صندوق المناخ الأخضر، ومجموعة من الجهات المانحة المتعددة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط وهي: استراليا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، السويد، الصين تايبيه والمملكة المتحدة، في دعم هذا المشروع.



وقال سوما تشاكاراباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك عازم على زيادة دعمه لقطاع الطاقة وتنويع مصادرها في مصر، من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.



وأضاف - خلال لقائه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين - أن البنك يستثمر 150 مليون يورو، في مشروع بنبان بأسوان، مع تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة.



وتبلغ قيمة المشروع 653 مليون يورو، ويعد أكبر حزمة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.