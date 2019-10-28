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اقتصاد

توفر فرصا تدريبية للطلاب.. غرفة الأخشاب والأثاث توقع بروتوكول مع الفنون التطبيقية ببنى سويف

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:11 م
صناعة الأثاث
صناعة الأثاث
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ولاء عبد الكريم
وقَّعت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أحمد حلمي؛ بروتوكول تعاون بين وكلية الفنون التطبيقية ببني سويف اليوم بمقر الغرفة، بهدف توفير فرص تدريبية للطلاب بالمصانع، ومساهمة الكلية فى عملية البحث والتطوير فيما يخص المتطلبات الحقيقية للمصانع ولسوق العمل.

وذكر "حلمي" أن البروتوكول يعد وسيلة للتفاعل مع الصناعة لاتاحة الإمكانيات اللازمة لتخريج اجيال اكثر وعيًا بمتطلبات الصناعة و مدخلات التصنيع فى المجالات المختلفة.

وأوضح أن هناك اهتماما بالصعيد فى الآونة الأخيرة وأهم سبل الارتقاء بصعيد مصر سيكون من خلال محور التعليم.

وشدد على أهمية التصميم كقيمة مضافة للأثاث المصرى يجب التركيز عليها لتمكينه من المنافسة دوليا ، حيث أصبحنا فى زمن لم يعد فيه المجتمع المصرى مغلقا على نفسه بل أصبح منفتحا على العالم كله، وجيل الشباب أصبح يقارن بين التصميمات داخل وخارج مصر على كافة المستويات حتى فى تصميم عربات المأكولات، لذلك المنافسة المحلية لن تزدهر إلا بارتقاء مستوى التصميم.

وأشار حلمي إلى أن البروتوكول يضمن التعاون بحيث تكون الكلية هي الـ R&D (البحث والتطوير) للغرفة والصناع، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتقديم كل التسهيلات لتنفيذ الهدف من الاتفاقية.

كما أكدت الغرفة دعم الجامعة في التنسيق مع أي من الغرف الصناعية لتغطية الأقسام المختلفة بالكلية.

من جانبه رحب الدكتور تامر عبد اللطيف عميد الكلية؛ بالتعاون مع الغرفة، والتأكيد على خلق علاقة من الاستفادة المتبادلة بين الكلية والغرفة

وأفاد بان اختيار الطلبة حاليا يتم طبقا لقدراتهم الفعلية بحد أقصي 15 طالبا في الفصل الدراسى، منوها بان الكلية تتضمن اقسام التصميم الداخلي، تصميم صناعي، نسيج، طباعة منسوجات.

واتفق الجانبان على زيارة رئيس الغرفة للكلية الفترة القليلة القادمة وبدء وضع الاتفاقية في حيز التنفيذ فورا.
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