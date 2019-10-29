منتخب القوس والسهم يصل إلى القاهرة بعد حصد 31 ميدالية بالبطولة العربية

عادت بعثة المنتخب الوطني للقوس والسهم إلى مطار القاهرة، اليوم الاثنين، بعد مشاركتها في البطولة العربية والتي أقيمت بتونس.



يذكر أن منتخب القوس والسهم نجح في التتويج بلقب البطولة العربية بعد حصد 31 ميدالية متنوعة بواقع 11 ميدالية ذهبية، من أصل 12، و7 فضيت و13 برونزية، بمشاركة دول السعودية والإمارات والجزائر وتونس وليبيا والعراق وسوريا وموريتانيا والسودان واليمن والكويت.