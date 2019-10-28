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أخبار البلد

المؤشر أخضر.. مرصد الكهرباء: 20 ألفا و700 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن حمل اليوم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:57 م
الكهرباء
الكهرباء
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أ ش أ
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الاثنين تبلغ 20 ألفا و700 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأحد خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 25 ألف ميجاوات مقابل 24 ألفا و600 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.

وأشار المرصد إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و200 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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