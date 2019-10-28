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أخبار العالم

إسرائيل تطلب مساعدة أمريكا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:56 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، طلب من وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، مساعدة إسرائيل في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج العربي.

وأشارت إلى أن كاتس للوزير الأمريكي نسخة من مشروع قطار السلام الإقليمي الذي ترغب إسرائيل في إقامته مع دول الخليج.

ونقل الصحفي الإسرائيلي بهيئة البث، شمعون أران، عن الوزير كاتس قوله: "لقد خلقت فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها، يجب أن يكون الهدف هو التوقيع على اتفاقيات عدم الحرب أيضا خلال فترة ولاية ترامب الحالية".

ومشروع قطار السلام هو عبارة عن خطة إسرائيلية لتعزيز "لإرساء السلام الإقليمي" والذي سيسمح، بحسب الإعلام الإسرائيلي، لدول خليجية بأن يكون لها منفذ مباشر على البحر المتوسط بواسطة القطار.

وينطلق الخط من ميناء حيفا مرورا بالأردن ثم الطرق القائمة إلى الخليج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات إسرائيلية للاستفادة من الواقع الإقليمي الحالي بدءا بالمفهوم المشترك للتهديد الإيراني ولتخطي عقود من العداء بين الدول العربية والدولة العبرية.
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