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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنا فلسطينيا بعد إصابته بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:56 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا فلسطينيا بعد أن أطلقت النار عليه وإصابته في يده، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من باب حطة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه أحد الشبان في طريق باب حطة، ثم أغلقت المنطقة بالكامل، ونصبت كذلك السواتر الحديدية على أبواب القدس القديمة ومنعت الدخول أو الخروج منها.

وأضاف شهود العيان أن قوات كبيرة مما يسمى "حرس الحدود" والشرطة الإسرائيلية شرعت بعمليات بحث وتفتيش في المحلات والمنازل القريبة من باب حطة، واعتقلت المواطن جميل الحداد واقتادته لمركز شرطة شارع صلاح الدين.

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال إن الفلسطيني اعتقل، بعد عملية مطاردة، في مكان قريب من محاولته تنفيذ عملية الطعن.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن المواطن الفلسطيني نقل إلى مستشفى إسرائيلي بعد اعتقاله، ووصفت حالته بالمتوسطة.
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