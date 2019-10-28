شاهد.. أساطير الكرة البرازيلية في زيارة إلى حائط البراق

زار أساطير الكرة البرازيلية، حائط البراق، والذي تطلق عليه الأدبيات اليهودية اسم "حائط المبكى" أو "الحائط الغربي"، خلال تواجدهم في إسرائيل للمشاركة فيما تطلق عليه إسرائيل اسم "مباراة السلام".



كما زار اللاعبون القدامى أيضا العديد من المعالم في تل أبيب، فيما قضوا وقتا أيضا في التدريبات بالصالة الرياضية الموجودة بالفندق الذي يقيمون فيه.



ويشهد استاد سامي عوفر بمدينة حيفا المحتلة، غدا الثلاثاء، ما تطلق عليه إسرائيل "مباراة السلام" والتي تجمع بين قدامى منتخب إسرائيل وقدامى منتخب البرازيل.



ويشارك في المباراة أساطير كرة القدم البرازيلية مثل رونالدينيو وكاكا وريفالدو وبابيتو وروبرتو كارلوس وألدير وإيمرسون وإميلسون وسيسار سيمبايو إيميروسو وجيفرسون وجونسالباش وغيرهم. وسوف يقيم أولئك النجوم في إسرائيل لمدة 4 أيام.



ومن الجانب الإسرائيلي سوف يشارك في هذه المباراة مشاهير المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم مثل جيوفاني روسو وموشيه سيناي ورؤوفين عيتر وإيتسيك زوهار وتال بنين ورونين حرازي ويانيف كاتان ونير كلينجر وألون حرازي وإريك بينادو وزاهي أرملي، باروخ ديجو و غيرهم.



ووصل نجم المنتخب البرازيلي ونادي برشلونة الإسباني السابق رونالدينيو إلى الأراضي المحتلة في زيارة أثارت غضب عشاقه في الوطن العربي.



وطار رونالدينيو على متن طائرته الخاصة إلى إسرائيل، حيث وصل ظهر اليوم الاثنين إلى مطار بن جوريون.