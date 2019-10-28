حلم الخلافة.. خبير يكشف سر العلاقة الوطيدة بين الإخوان وتركيا.. فيديو

قال محمد جمعة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه بعد ثورة 30 من يونيو تعرض تنظيم الإخوان في مصر لضربة قاصمة.



وأضاف محمد جمعة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مستشار أردوغان يحاول إعادة هندسة الحراك داخل تنظيم الإخوان الإرهابي، وهناك حالة انسجام تام بين تركيا وقيادات الإخوان الإرهابي ويدورون في فلك المشروع التركي الإقليمي في محاولة يائسة لاستعادة الخلافة العثمانية.



وتابع محمد جمعة:" تركيا تستغل الإخوان لاستعادة صياغة الروابط التي تربط تركيا بالعالم العربي ومحاولة اختراق الساحات العربية لتمهيد المشروع التركي في الإقليم.

