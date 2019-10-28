هانتعشى إيه النهاردة .. بيض بالبسطرمة وبطاطس بانيه وسلطة طماطم بالموتزاريلا

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لايعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.



نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



بيض بالبسطرمة للشيف شربيني.

مقادير بيض بالبسطرمة:

بيض بسطرمة فلفل زبدة

طريقة عمل بيض بالبسطرمة

* في طاسة بها زيت على النار ضعي بصل مفروم مع البسطرمة

* اخفقي البيض مع فلفل وأضيفيه للطاسة

* اتركيها حتى تنضج ثم قدميها



بطاطس بانيه لغادة جميل

مقادير بطاطس بانيه

بطاطس حلقات

بيض

بقسماط

دقيق

زيت

ملح وفلفل

بابريكا



طريقة عمل بطاطس بانيه

* اخفقي البيض وتبليه بالملح والفلفل

* ثم ضعي البطاطس في الدقيق ثم في البيض ثم البقسماط

* ثم اقليها في زيت غزير ثم قدميها ساخنة وزينيها بالبقدونس



سلطة الطماطم مع الموتزريلا والريحان للشيف شربيني

مقادير سلطة الطماطم مع الموتزريلا والريحان:

موزاريلا شرائح

خل

عصير

ليمون

ملح

طماطم

فلفل أسود

بيستو صوص

نعناع



طريقة عمل سلطة الطماطم مع الموتزريلا والريحان

* قطعي الطماطم إلى شرائح

* اضيفي اليها أوراق النعناع، وصوص البيستو وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود وشرائح الموتزريلا وقدميها باردة

