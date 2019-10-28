بـ تسريحة ثابتة .. هبة مجدي في إطلالة أنيقة.. والجمهور: القمر.. شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة.



وظهرت هبة بإطلالة كلاسيكية محتشمة كالعادة بفستان باللون الأسود يشبه الجاكت وجيبة بكرانيش واعتمدت مكياج ناعم وأنيق لائق علي اطلالاتها .



ونسقت مجوهرات وحقيبة يد لائقة علي اطلالاتها ابهرت الجمهور ولم تتكلف في تسريحة شعرها ولكنها دائمة الظهور بنفس التسريحة .



وكتب لها البعض تعليقات أبرزها "القمر".



وكشفت هبة في تعليق على الصورة عن تفاصيل مجوهراتها وملابسها ، شاهد الصورة.





