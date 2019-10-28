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مرأة

بـ تسريحة ثابتة .. هبة مجدي في إطلالة أنيقة.. والجمهور: القمر.. شاهد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة هبة مجدي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة. 

وظهرت هبة بإطلالة كلاسيكية محتشمة كالعادة بفستان باللون الأسود يشبه الجاكت وجيبة بكرانيش واعتمدت مكياج ناعم وأنيق لائق علي اطلالاتها .

ونسقت مجوهرات وحقيبة يد لائقة علي اطلالاتها ابهرت الجمهور ولم تتكلف في تسريحة شعرها ولكنها دائمة الظهور بنفس التسريحة .

وكتب لها البعض تعليقات أبرزها "القمر". 

وكشفت هبة في تعليق على الصورة عن تفاصيل مجوهراتها وملابسها ، شاهد الصورة. 


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