موقف إنساني من وزيرة الهجرة مع أسرة متوفى مصري بالأردن.. ماذا فعلت

استجابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لـ مناشدة أسرة مواطن مصري توفي بالاردن بشأن إعفائهم من سداد تكاليف المستشفى، لأنهم غير قادرين على سدادها.



وتواصلت وزيرة الهجرة، مع وزير العمل الأردني، كما تواصلت مع السفارة المصرية بالأردن والسفارة الأردنية بالقاهرة، لبحث الحلول اللازمة.



وبعد دراسة الموقف وطرحه على مجلس الوزراء الأردني، تم التواصل مع وزيرة الهجرة و إبلاغها بموافقة مجلس الوزراء الأردني على إعفاء اسرة المواطن المصري المتوفى من سداد تكاليف المستشفى، فضلا عن إنهاء إجراءات المتوفى واستثنائه من القوانين المنظمة لذلك وتجهيز الجثمان لنقله إلى مصر دون سداد مستحقات المستشفى.



وتقدمت وزيرة الهجرة بخالص آيات الشكر والتقدير للسلطات الأردنية عقب موافقة مجلس الوزراء الأردني على إعفاء أسرة مواطن مصري توفي بالاردن من سداد فاتورة المستشفى، معربة عن خالص تعازيها لأسرة المتوفى.



كما تقدمت الوزيرة بالشكر لجهود سفارتنا بالأردن والسفارة الأردنية بالقاهرة علي دورهم ومساعيهم، لحل تلك الأزمة.



وتعود أحداث الشكوي إلى وفاة أشرف عبد العزيز عطوة المصري الجنسية يوم ٢٥ سبتمبر بمستشفى الأمير حمزة بالاردن، حيث تم ادخاله للعلاج بالمستشفى وتجاوزت فاتورة العلاج حتى الوفاة ١٥ الف دينار ما يعاد (٣٥٠ الف جنيه).



وكانت السيدة وزيرة الهجرة قد تلقت مناشدة من أسرة المتوفي المصري، حيث قامت سيادتها على الفور بالتواصل مع السفير شريف كامل السفير المصري بالأردن الذي أكد صحة الموضوع، والمساعي التي تقوم بها السفارة مع الكفيل والمستشفى لقيام الأول بسداد التكاليف أو موافقة المستشفى على تسليم الجثمان دون سداد التكاليف العلاج ..



وأشارت السفارة إلى أنه وفقا للقانون يتم بعد ٤٥ يوم من الوفاة اتخاذ الإجراءات لدفن المتوفى فى الاردن (المقابر الحكومية) باعتبار ان مستحقات المستشفى لم يتم سدادها.



كما تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع السفير علي العايد سفير الأردن بمصر، وإبلاغه بالموقف الإنساني ورغبة الأسرة في نقل جثمان المواطن إلى مصر لدفنه بين عائلته، وعلى الفور تواصل سيادته مع الجهات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية التي أبلغت الوزيرة بقرار قبول الاستثناء، وبالتالي سيتم شحن الجثمان لمصر في أقرب وقت.