ختام فعاليات ورشة عمل جراحات السمنة المفرطة بـ كلية الطب جامعة المنصورة

اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل جراحات السمنة المفرطة التى نظمتها كلية الطب بجامعة المنصورة خلال الفترة من ٢٥– ٢٨ أكتوبر الجارى بمركز التعليم والتدريب الجراحي بمستشفى الجامعة الرئيسي.





جرى تنظيم الورشة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات الجامعة ، الدكتور وائل خفاجي رئيس أقسام الجراحة العامة، الدكتور حسام غازى رئيس ورشة العمل وبحضور نخبة متميزة من خبراء جراحات السمنة من جامعة المنصورة وجامعة الإسكندرية.





وحضر الورشة كل من الدكتور السعيد الكيال، الدكتور وائل نبيل أستاذ الجراحة بجامعة الاسكندرية، وشملت الفعاليات العمليات المختلفة في جراحات السمنة ومنها عملية تكميم المعدة وعملية تحويل المسار الكلاسيكي وتحويل المسار المصغر وتحويل المسار ثنائي التقسيم وأيضا عمليات طي المعدة.



