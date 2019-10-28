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فن

رامي جمال يثير الجدل بسبب موعد ألبومه الجديد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:05 م
رامى جمال
رامى جمال
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قسم الفن
أثار الفنان رامي جمال الجدل بين الجمهور، و كثرت التساؤلات حول موعد طرح البومه الجديد، حيث أعلن رامي جمال منذ أسبوعين عبر حساباته الرسمية علي مواقع السوشيال ميديا ان البومه الجديد سيتم طرحه 1 نوفمبر المقبل.

ونشر رامي جمال في هذا الوقت صورة مكتوب فيها جزء من أغنية في ألبومه المقبل، قائلا:"الحمد الله خلصت الالبوم ووعد بمذبحة شتوية 1/11 هيبقي مع الشركة".

وعاد رامي جمال لينشر اليوم صورة برفقة الشاعر عبد الرحمن بن مساعد علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام"، ليتحدث عن الالبوم الجديد دون تحديد موعد واضح لطرحه.

وعندما سأل احد متابعي رامي جمال على انستجرام من خلال التعليقات عن موعد طرح الالبوم الجديد رد رامي في تعليق قائلا: " لو ليا عمر ياخر السنة يا اولها انشالله".

وكشف هذا التعليق عن تأجيل طرح الالبوم و هو ما أغضب بعض جمهوره الذي كان ينتظر الالبوم في 1 نوفمبر كما صرح من قبل.

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا.
رامي جمال يثير الجدل بسبب موعد ألبومه الجديد
رامي جمال يثير الجدل بسبب موعد ألبومه الجديد
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