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توك شو

خالد شريف: التنظيم الجيد لمؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم دليل على قوة مصر بالمجال

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:47 م
رانيا هاشم
رانيا هاشم
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد شريف، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ان كل من يعمل في مجال الاتصالات في مصر يشعر بالفخر بسبب مؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، والذي يقام كل 4 أعوام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج «مانشيت»؛ المذاع على فضائية « أون أي»، وتقدمه الإعلامية «رانيا هاشم»، ان هذا المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي يضع المعايير التي سوف تشكل الاتصالات لمدة 4 سنوات قادمة، منوها أن المؤتمر فني بحت لتحديد الأطر التنظيمية للاتصالات في العالم.

وأشار شريف، أن تجهير المؤتمر على أرض مصر يدعو إلى الفخر، منوها ان انعقاد مؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ له أهمية كبيرة جدا ودليل على قدرة مصر على تنظيم المؤتمرات العالمية الضخمة.
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