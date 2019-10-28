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رياضة

في بطولة كأس مصر.. كفر الشيخ وبيلا يهزمان غزل المحلة وبلطيم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:03 م
فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ
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محمود زيدان
حقق فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني عبد الفتاح عبد الرازق، اليوم، الاثنين، فوزًا كبيرًا على غزل المحلة بقيادة خالد عيد، في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر، بضربات الجزاء الترجيحية 4/1، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

كان الوقت الأصلي للقاء انتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، بعد أن تقدم كفر الشيخ عن طريق لاعبه حاتم سمير، وتعادل محمد سامي لغزل المحلة قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة، ليلعب الفريقان ضربات الترجيح، التي حسمت المباراة لصالح كفر الشيخ.

وفي مباراة آخرى فاز فريق بيلا، بقيادة مديره الفني ياسر رضوان، على فريق بلطيم، بهدف نظيف أحرزه لاعب الفريق حسني عزوز، في الدقيقة 56 من عمر المباراة، ليصعد بيلا الي الدور التمهيدي الثالث والأخير المؤهل لدور الـ 32 لمواجهة مركز شباب سنورس بملعب نادي بيلا الرياضي.

جدير بالذكر أن فريقي غزل المحلة وبيلا يلعبان في دوري القسم الثاني بمجموعة بحري والإسكندرية، بينما يلعب كفر الشيخ وبلطيم في دوري القسم الثالث .
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