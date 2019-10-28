رئيس المجلس الشعبي لـ بكين : الأقصر تشبه بلدتي .. صور



ومن المقرر ان يقوم الوفد بزيارة لمقر جامعة الأقصر لبحث سبل دعم الجامعة من خلال تبادل البرامج التعليمية المختلفة .

أبدى لى وى رئيس المجلس الشعبى لبلدية بكين إعجابه بمحافظة الأقصر وطبيعتها الساحرة. مشيرا الى انها زيارته الاولى للأقصر، حيث انه كثيرا ما يسمع عن عظمة الأقصر ولكنه انبهر مما شاهده من المعالم الاثرية الحضارية العريقة .أوضح لى وى ان هناك تشابها كبيرا بين بكين والأقصر لذلك لابد من زيادة سبل التعاون وتبادل الخبرات ما بين البلدين خاصة فى مجالات حماية الاثار والتراث الحضارى ، مشيرا الى ان معهد الكونفوشيوس بالأقصر هو ثمرة من ثمار التعاون مع احدى جامعات بكين.جاء ذلك خلال زيارته اليوم الاثنين لمحافظة الاقصر والوفد المرافق له لمناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات ما بين الأقصر وبكين .واستقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم الوفد، مؤكدا على اهمية تعميق العلاقات المصرية الصينية من خلال بروتوكولات التعاون المشتركة فى مختلف المجالات و تبادل الوفود لنقل الخبرات والاستفادة من تقدم الشعوب وتطورها .