الأهلي وموسم الانتقالات.. 7 لاعبين على رادار القلعة الحمراء

بدأت الإدارة الفنية للنادي الأهلي في دراسة تدعيم الفريق بلاعبين جدد في الأماكن التي تحتاج الى صفقات جديدة وعلى رأسها مركز المهاجم الصريح أو رأس الحربة، ومركز المدافع أو المسّاك.



وتتجه بوصلة النادي الى مجموعة من اللاعبين المميزين في الدوري المصري فضلا عن مهاجم أفريقي دار حوله الحديث مؤخرا، لكن الصفقة تُدار في سرية تامة من جانب النادي.



كهربا



بات اللاعب محمود عبد المنعم كهربا الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم الصريح، على بعد خطوة من الانضمام لنادي القرن بعد انقطاعه عن اللعب في نادي أفيس البرتغالي وانضمامه لـ القائمة الأولية لمنتخب مصر.



وكان كهربا أثار أزمة مع نادي الزمالك عندما ترك الفريق باتجاه البرتغال، واتهمته إدارة نادي الزمالك بالهروب وحذرت الأهلي من التعاقد مع اللاعب.



حسام حسن مهاجم سموحة



في ظل سعيه لتدعيم مركز المهاجم الصريح، يتابع فايلر مهاجم نادي سموحة حسام حسن، والذي يؤدي موسما مثاليا خلال هذا العام.



ويبرز اسم حسام حسن كأحد أهم الصفقات التي يسعى الأهلي لضمها، في ظل الحديث عن الاستغناء عن وليد آزارو المهاجم المغربي الذي لم يقنع فايلر حتى الآن.



طاهر محمد طاهر - المقاولون



هداف نادي المقاولون العرب خلال الموسم الحالي، مهاجم مميز لديه خبرة دولية كبيرة من خلال شراكات عديدة مع المنتخب الأوليمبي.



ويمثل مركز المهاجم الصريح أزمة في الأهلي بعد عدم قناعات المدرب السويسري فايلر بالمهاجم آزارو وصلاح محسن، وكذلك مروان محسن وتفضيله لإشراك النيجيري أجايي بدلا منهم.



أحمد حجازي - ويست بروميتش



لاعب الأهلي السابق الذي انتقل إلى اللعب في نادي ويست بروميش بالدوري الإنجليزي، وأحد العناصر الأساسية في منتخب مصر، خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.



تمسك حجازي في بقائه مع نادي ويست بروميش حتى بعد هبوطه خلال الموسم قبل الماضي، لكن قلة فرص الفريق في المنافسة على الدوري قد تدفع اللاعب إلى العودة للأهلي من جديد.



أسامة جلال مدافع إنبي



الأهلي يريد وإنبي يماطل، ملخص العلاقة بين الأهلي وإنبي في صفقة أسامة جلال مدافع الفريق البترولي، وبناء عليه أغلق مسؤولو الأهلي ملف المفاوضات مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الماضي.



ويبدو أن احتياج الأهلي لتدعيم مركز المدافع سيضطر الإدارة لفتح باب التفاوض من جديد مع المدافع الشاب.



نبيل دونجا - وسط بيراميدز



أحد أهم لاعبي خط الوسط المدافع في مصر خلال الفترة الأخيرة، تميز مع فريق بيراميدز خلال الموسم الفائت واحتل معه المركز الثالث في جدول بطولة الدوري، كما وصل معه الى نهائي كأس مصر الذي خسره أمام الزمالك.



يجد النادي الأهلي نبيل دونجا بديلا مناسبا لـ حسام عاشور الذي قلت مشاركاته مع الفريق، فضلا عن صغر سن اللاعب ومستواه الثابت مع فريق بيراميدز.