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مرأة

بضحكة جميلة.. ياسمين صبري بملابس كاجول مبهرة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:19 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة  جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين بإطلالة رياضية مرتدية بنطلون أسود وتي شيرت بأكمام بنفس اللون وحذاء رياضي باللوم الابيض، واعتمدت في صورتها علي التركيز علي شعرها الذي امسكته من الجانب.

والتقطت الصورة في احدي الشوارع على الارصفة بجانب المحلات حيث كانت تقف وهي تبتسم للصورة واظهرت الصورة جسمها الممشوق.

وانهالت التعليقات عليها معربة عن إعجابها بضحكتها الجميلة وسط الشارع.

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