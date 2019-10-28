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مرأة

تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:23 م
أية التيجي - رشا عوني
استضاف موقع "صدى البلد" ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون 2019، وهدى عبود مدير تنظيم المسابقة وملكة جمال مصر عام 1987.

وروت ديانا حامد، خلال اللقاء كواليس مشاركتها في مسابقة جمال مصر للكون، والدعم الذي قدمته لها أسرتها منذ صغرها وعملها كموديل، حتى قررت خوض المسابقة.

وأكدت ديانا حامد أن مشاركتها في هذه المسابقة أضافت لها الكثير، وأنها كانت تجربة مميزة، وأكثر ما أسعدها في المسابقة بخلاف فوزها باللقب، هو اكتساب أصدقاء جدد من الفتيات المشاركات في المسابقة.

كانت ديانا حامد فازت بلقب ملكة جمال مصر للكون 2019 خلال اليومين الماضيين، ومن المقرر أن تشارك ديانا في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في أمريكا ديسمبر المقبل.
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد
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