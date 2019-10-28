شاهد .. رانيا فريد شوقى تتعلم رقصة الدبكة اللبنانية





نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك خلال تواجدها في أسوان لحضور فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.وعلقت على الفيديو قائلة: "محاولة لتعليم الدبكة، في مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني في أسوان"، حيث ظهرت رانيا وهى تتعلم رقصة الدبكة اللبنانية".ويقام المهرجان في الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر الجاري تحت شعار "لقاء الفن والموسيقى في عاصمة الشباب الأفريقي".