كما يحددها القانون الجديد.. آليات دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع

الدمج هو منح الأشخاص ذوي الإعاقة كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع، دون إقصاء أو استبعاد.



يضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف جميعها على تمكينهم ودمجهم فى المجتمع فى كافة المؤسسات، وجاءت اللائحة التنفيذية لتبين كيفية الحصول على هذه الحقوق، وفيما يلى نرصد حقهم فى التعليم الدامج وفقا لما ورد باللائحة:



كما يحق للشخص ذى الإعاقة الإستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة و رياض الأطفال، وفى مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته ، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الاعاقة ، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه فى التعلم بسبب إعاقته .



وتلتزم جميع الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى و البحث العلمي والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، و القريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة، ويستثنى أبناء الأشخاص ذوى الإعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافى للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.





قامت وزارة التربية والتعليم بدمج ٥٩٣٩٠ طالب في نحو ١٢٠٠٦ مدرسة، بالإضافة إلى توفير أوجه الرعاية الشاملة ل ٣٧٥٠٠ طالب من طلاب الدمج بمدارس التعليم العام والفني، كما تم تأهيل ٣ آلاف معلم، مشيرًا إلى نجاح الوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تدريب ٢٣ ألف معلم وتأهيلهم على التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة .