شاهد.. فندق أساطير كرة القدم المشاركين في مباراة السلام بـ إسرائيل

يزور أساطير كرة القدم البرازيلية إسرائيل في الفترة من 27 أكتوبر حتى 30 من الشهر نفسه، للمشاركة في مباراة السلام لكرة القدم، والتي تقام بين قدامى اللاعبين من المنتخب الإسرائيلي ومن المنتخب البرازيلي.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اللاعبين نزلوا في فندق دان كرمل بحيفا، ويقيمون به لمدة 4 أيام، وأشارت إلى أن إدارة الفندق خصصت طابقا كاملا بالفندق للاعبين البرازيليين ومرافقيهم، وفرضت حراسة أمنية مشددة على الوصول إلى هذا الطابق.





من ناحية أخرى أشارت إلى أن نجم كرة القدم البرازيلي، رونالدينيو، طلب حجز جناحين رئاسيين بالفندق، أحدهما له، والآخر لأصدقائه الذين يرافقونه خلال زيارته إلى إسرائيل.





ويبلغ حج الجناح في فندق دان كرمل، أحد رعاة المباراة، حوالي 9295 شيكل إسرائيلي، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجناح الذي يسكن فيه رونالدينيو سبق وأن استضاف الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز والرئيس رؤوفين ريفلين.





وزار أساطير الكرة البرازيلية، حائط البراق، والذي تطلق عليه الأدبيات اليهودية اسم "حائط المبكى" أو "الحائط الغربي"، خلال تواجدهم في إسرائيل للمشاركة فيما تطلق عليه إسرائيل اسم "مباراة السلام".





كما زار اللاعبون الدامي أيضا العديد من المعالم في تل أبيب، فيما قضوا وقتا أيضا في التدريبات بالصالة الرياضية الموجودة بالفندق الذي يقيمون فيه.





ويشهد استاد سامي عوفر بمدينة حيفا المحتلة، غدا الثلاثاء، ما تطلق عليه إسرائيل "مباراة السلام" والتي تجمع بين قدامى منتخب إسرائيل وقدامى منتخب البرازيل.





ويشارك في المبارة أساطير كرة القدم البرازيلية مثل رونالدينيو وكاكا وريفالدو وبابيتو وروبرتو كارلوس وألدير وإيمرسون وإميلسون وسيسار سيمبايو إيميروسو وجيفرسون وجونسالباش وغيرهم. وسوف يقيم أولئك النجوم في إسرائيل لمدة 4 أيام.





ومن الجانب الإسرائيلي سوف يشارك في هذه المباراة مشاهير المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم مثل جيوفاني روسو وموشيه سيناي ورؤوفين عيتر وإيتسيك زوهار وتال بنين ورونين حرازي ويانيف كاتان ونير كلينجر وألون حرازي وإريك بينادو وزاهي أرملي، باروخ ديجو و غيرهم.



