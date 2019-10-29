مواجهات أوروبية نارية.. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 29-10-2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 29-10-2019 ، مباريات أوروبية في مختلف البطولات ، بمواجهات نارية، وننشر مواعيد انطلاقها، والقنوات الناقلة لها.



دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

العاشرة إلا ربع مساء

إيفرتون مع واتفورد

مانشستر سيتي مع ساوثهامتون

بيرتن ألبيون مع ليستر سيتي

كرولي تاون أمام كولشيستر

أكسفورد يونايتد مع سندرلاند



وتذاع عبر القنوات التالية

beIN SPORTS HD 1

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 5

beIN SPORTS HD 10

beIN SPORTS HD 13 EN



وفي الدوريات الأوروبية

الأسبوع الـ11 للدوري الأسباني

8 مساء ، ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيكو مدريد

10.15 مساء ، برشلونة مع بلد الوليد



الأسبوع العاشر للدوري الإيطالي

8 مساء ، بارما مع هيلاس فيرونا

10 مساء ، بريشيا مع انتر ميلان



وتذاع المباريات عبر القنوات التالية

beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 2 FR

Digi Sport 1 HD Slovakia

Movistar LaLiga HD

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD