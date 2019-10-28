هل أجبرا على القفز من القطار؟.. شهادة الركاب بشأن مصرع مواطن وبتر قدم آخر

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، شهادة ركاب القطار الذي شهد وفاة أحد المواطنين وبتر قدم مواطن آخر نتيجة إجبارهما على القفز منه.



وقال أحد الركاب: "رئيس القطار فتح الباب أجبر اثنين على النزول والقطار ماشي وأحد المواطنين توفى في الحال".



وأضاف آخر: "راكبان مكنش معاهم فلوس عشان يدفعوا ثمن التذكرة ورئيس القطار أجبرهم على النزول من القطار وأجبرهم على القفز، وأحد المواطنين نزل أسفل عجلات القطار والآخر بترت رجله".