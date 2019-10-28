تامر أمين يكشف عن خليفة أبو بكر البغدادي الجديد

قال الإعلامي تامر أمين، أن العالم كله كان ينتظر لحظة مقتل أبو بكر البغدادي الذي تسبب في مقتل الآلاف على مستوى العالم، موضحا أنه بمجرد إعلان مقتل البغدادي تذكر أسامة بن لادن.



وأوضح أمين خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «اخر النهار»، أن ما حدث مع البغدادي يشبه بنسبة كبيرة ما حدث لابن لادن؛ مرددا: « هو مفيش أي ابتكار يا أمريكا فيلم أبو بكر البغدادي هو هو فيلم أسامة بن لادن».



ووجه أمين حديثه إلى الولايات المتحدة الأمريكية: « ياترى هتعملوا مين العفريت الجديد عشان يبقى عندنا عفريت وتعرفوا تديروا العالم كويس .. الشرق الأوسط لازم يعيش في صراع عشان نتلهي فيه ».



وأستعرض أمين تفاصيل مقتل أبو بكر البغدادي على يد القوات الأمريكية.