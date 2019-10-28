بومبيو: لدي ثقة هائلة في جمع المعلومات الاستخباراتية بسوريا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ثقته بأن بلاده ستكون قادرة على مواصلة جمع المعلومات الاستخباراتية على الرغم من الانسحاب بصورة كبيرة للقوات الأمريكية من سوريا وقطع العلاقات مع الأكراد.



وقال بومبيو، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين ، "لدي ثقة هائلة في أن سيكون لدينا مهنيون في مجال الاستخبارات، حيث نحتاج إليهم، وسيكون في مقدورنا التواصل معهم".



وأضاف بومبيو - الذي شغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية المعروفة اختصارًا بـ"سي آي أي" - "لدي شعور جيد جدًا بشأن كيف تتم إدارة تلك العمليات الاستخباراتية ، وأن الأمر معقد وعلى نطاق واسع وعميق".



وحذر من أن التهديد الذي يمثله المتطرفون لم يختف، لكنه على ثقة من أن بلاده لا تزال لديها المعلومات الاستخباراتية التي تحتاج إليها من أجل تولي تلك المهمة بشكل مطلق وهو ما يتعلق بالأمن القومي الأمريكي" على حد قوله.