موضة 2020.. استوحي إطلالاتك الجديدة من مريام فارس

نشرت الفنانة مريام فارس عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " فيديو جديدا عن الأزياء والتصميمات الجديدة التي تناسب مختلف المناسبات.



وظهرت مريام بملابس مختلفة وألوان عديدة وعرضت فيه عدة موديلات وتصميمات مختلفة لملابس 2020 سواء كانت سواريه أو كاجول وملابس رسمية.



واستعرضت مريام أحذية وشنط مختلفة وعديدة، وكتبت في تعليق علي الفيديو، قائلة: " غيري مفهوم خزانتك مع ستايلات شتوية حديثة ومعاصرة وجريئة.. تشكيلة أصبحت متوفرة لتبهر الجميع "





