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ثقافة

غدا.. وزيرة الثقافة تشهد احتفالا بنصر أكتوبر في مسرح الهناجر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد فى الثامنة من مساء غدا على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. 

ويكرم القطاع ١٥ بطلا من القوات المسلحة، الذين شاركوا فى حرب الكرامة، كما يكرم القطاع كوكبة من كبار نجوم الفن الذين شاركوا بأعمالهم الفنية الوطنية المتميزة في سبيل الوطن، بحضور عدد من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام .

ويعلن القطاع خلال الحفل عن أسماء الفائزين فى مسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، التى أعلن عنها فى شهر يونيو الماضى، كما يتغنى الفائزين بأعمالهم الفائزة فى ختام الحفل .
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