غدا.. وزيرة الثقافة تشهد احتفالا بنصر أكتوبر في مسرح الهناجر

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بنصر أكتوبر المجيد فى الثامنة من مساء غدا على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





ويكرم القطاع ١٥ بطلا من القوات المسلحة، الذين شاركوا فى حرب الكرامة، كما يكرم القطاع كوكبة من كبار نجوم الفن الذين شاركوا بأعمالهم الفنية الوطنية المتميزة في سبيل الوطن، بحضور عدد من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام .



