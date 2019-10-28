عامر جروب في إفصاح للبورصة: وقف الأعمال مؤقتا بمشروع هليوبوليس

أعلنت "عامر جروب" أنه تم وقف الأعمال مؤقتا بمشروع بورتو هليوبوليس التابع لشركة دلمار للتنمية السياحية ( إحدى شركات مجموعة عامر جروب ) بشارع الثورة .



وأوضحت الشركة فى افصاح رسمى من المجموعة لقطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة لإيقاف أعمال المشروع مؤقتًا لحين اعتماد ومراجعة الدراسة المرورية للمشروع والتي قدمتها الشركة بالفعل.



وأكد الافصاح أن الشركة أعدت تلك الدراسة وفقًا للمحددات الهندسية القياسية بمعرفة كبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة.



وأكدت الشركة كفاءة مشروعها مروريا بامتياز وتواكبه مع ما يجرى من تطوير عملاق وغير مسبوق لمداخل ومخارج مصر الجديدة.