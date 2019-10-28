بيع أغلى موقف سيارات في العالم.. والسعر خيالي

تعتبر هونج كونج المكتظة بالسكان واحدة من أكثر المدن غلاء للمعيشة وازدحامًا في العالم، وقد أدي ارتفاع نموها الاقتصادي المستمر إلى زيادة رهيبة في أسعار العقارات.



وبسبب الزحام الشديد أصبح من الصعب جدًا على قائدي السيارات العثور على مكان آمن لركن سياراتهم به، لكن هل من الممكن أن يدفع شخص ثروة هائلة من أجل ركن سيارته، هذا ما حدث بالفعل!



وفقًا لجريدة South China Morning Post الصينية، قام رجل الأعمال جوني تشانج، ببيع موقف سيارات صغير يسع لركن سيارة واحدة بما يعادل 969,000 دولار (16 مليون جنيه تقريبا)!، لشخص لم تُعرف هويته بعد.



تبلغ مساحة الموقف 12.5 متر مربع، ما يعني أن المتر الواحد كلف مليونا و300 الف جنيه تقريبًا، أي أن سعر المتر المربع في هذا الموقف الصغير أكثر من سعر متوسط المتر المربع في منازل هونج كونج بثلاثة أضعاف.



وبحسب موقع “CNN” بالعربية، فإن هذا “الموقف” يقع في برج The Center في قلب هونج كونج، وهو مكان شديد الازدحام إذ تتمركز حوله شركات كبيرة مثل بنك DBS ومكتب محاماة روبرتسون.



ورفض جوني تشانج صاحب موقف السيارات ذكر من هو المشتري في مقابلته مع الجريدة الصينية، ولم يذكر سوى أنه باع آخر أماكن وقوف السيارات الأربع لشخص لديه مكتب في المبنى.





