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تعليم

بورسعيد تدخل سباق اختيار أفضل جامعة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:02 م
جامعة بورسعيد تدخل
جامعة بورسعيد تدخل سباق اختيار أفضل جامعة
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كتب محمد الغزاوى
دخلت جامعة بورسعيد سباق اختيار افضل جامعة مصرية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠

رفعت الجامعة برئاسة الدكتور شمس الدين شاهين حالة الاستنفار بجميع كليتها ومدتها الجامعية و نواديها لدخول الجامعة جامعة مسابقة أفضل جامعة في مجالات الاستعداد لاستقبال الطلاب للعام الجامعة 2019/2020 وفى مجال التحول الرقمي وأيضا مجال تطوير العشوائيات. 

تأتي المسابقة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية والعمل على تطويرها المستمر وإتاحة كافة الإمكانات نحو تحقيق هذا الهدف النبيل.

الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد لجنة من وزارة التعليم العالي للاطلاع على الملف الذي قدمته الجامعة لمسابقة أفضل جامعة في مجالات الاستعداد لاستقبال الطلاب للعام الجامعة 2019/2020 وفى مجال التحول الرقمي وأيضا مجال تطوير العشوائيات.

هذا وقد شاهدت اللجنة عرضا للدكتورة راوية رزق المدير التنفيذي للمعلومات والدكتور إسلام شعلان عن مراحل التحول الرقمي لكافة قطاعات الجامعة .

كما القى رئيس الجامعة خلال عرض تقديمي أيضا الضوء على المراحل التي مرت بالجامعة من تطوير في كافة كليات وقطاعات الجامعة والمدن الجامعية وما شاهدته من تطوير قبل وبعد تطويرها.

وفى نهاية الزيارة تفقدت اللجنة على ارض الواقع للمدن الجامعية وقاعات ومعامل كليات الطب والعلوم و تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات وأيضا زيارة منطقة الأمل والتي عملت الجامعة على تطويرها بأيدي طلابها من مختلف كليات الجامعة.
بورسعيد تدخل سباق اختيار أفضل جامعة
بورسعيد تدخل سباق اختيار أفضل جامعة
بورسعيد تدخل سباق اختيار أفضل جامعة
بورسعيد تدخل سباق اختيار أفضل جامعة
بورسعيد تدخل سباق اختيار أفضل جامعة
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