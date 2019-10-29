4 أيام بدون مياه.. قاطنو شقق الإسكان الاجتماعي الجديد فى مايو يشكون الانقطاع المتكرر

أستغاث المواطن محمود أبو مسلم ، المقيم فى عمارة 35 الإسكان الأجتماعى الجديد بمدينة 15 مايو منطقة 120 فدان ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص انقطاع المياه منذ 4 أيام بشكل متواصل.



وقال فى رسالته : نحن سكان المنطقة الجديدة بمدينة 15 مايو نعانى منذ فترة من انقطاع المياه رغم وصول الخدمات لهذه المنازل وفقا للأوراق، إلا أن هناك مشكلة فى المياه لم نعرفها تؤدى إلى إنقطاعها بشكل مستمر وكان أخرها منذ 4 أيام تم قطعها بشكل متواصل، ولا يوجد أى مصدر آخر للمياه خاصة وان المنطقة جبلية .



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإعادة المياه وانتظام ضخها





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