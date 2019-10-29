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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

4 أيام بدون مياه.. قاطنو شقق الإسكان الاجتماعي الجديد فى مايو يشكون الانقطاع المتكرر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمود أبو مسلم ، المقيم فى عمارة 35 الإسكان الأجتماعى الجديد بمدينة 15 مايو منطقة 120 فدان ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص انقطاع المياه منذ 4 أيام بشكل متواصل.

وقال فى رسالته : نحن سكان المنطقة الجديدة بمدينة 15 مايو نعانى منذ فترة من انقطاع المياه رغم وصول الخدمات لهذه المنازل وفقا للأوراق، إلا أن هناك مشكلة فى المياه لم نعرفها تؤدى إلى إنقطاعها بشكل مستمر وكان أخرها منذ 4 أيام تم قطعها بشكل متواصل، ولا يوجد أى مصدر آخر للمياه خاصة وان المنطقة جبلية .

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإعادة المياه وانتظام ضخها


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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