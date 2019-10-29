في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري

تألقت النجمة ياسمين صبري خلال هذا الأسبوع بالعديد من الإطلالات المميزة والمختلفة، ونشرتها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث صورها وإطلالاتها.





إطلالات مختلفة ومميزة لياسمين صبري هذا الأسبوع، كان أبرزها جلسة تصوير جريئة لها بالملابس الرياضية في الجيم، لتظهر بقوام ممشوق تكشف عن رشاقتها وتأثير ممارستها للرياضة على جسمها.





كذلك تألقت ياسمين صبري في فستان تايجر وهي جالسة على حمام السباحة أثناء قضائها عطلتها في إيطاليا، وكان هذا الفستان سببًا في انتقادات عديدة من جمهورها.



