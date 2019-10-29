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مرأة

في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
اطلالات ياسمين صبري
اطلالات ياسمين صبري في أسبوع
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رشا عوني
تألقت النجمة ياسمين صبري خلال هذا الأسبوع بالعديد من الإطلالات المميزة والمختلفة، ونشرتها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث صورها وإطلالاتها. 

إطلالات مختلفة ومميزة لياسمين صبري هذا الأسبوع، كان أبرزها جلسة تصوير جريئة لها بالملابس الرياضية في الجيم، لتظهر بقوام ممشوق تكشف عن رشاقتها وتأثير ممارستها للرياضة على جسمها. 

كذلك تألقت ياسمين صبري في فستان تايجر وهي جالسة على حمام السباحة أثناء قضائها عطلتها في إيطاليا، وكان هذا الفستان سببًا في انتقادات عديدة من جمهورها.

كما نشرت ياسمين مجموعة صور لها خلال تجولها في مدينة فلورنسا الإيطالية، واختارت إطلالة كاجوال سوداء بسيطة.
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري
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