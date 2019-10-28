طريقة مشيتي اتغيرت.. ملكة جمال مصر تكشف عن سر تأهلها للفوز باللقب

قالت ديانا حامد، ملكة جمال مصر لعام 2019، أنها بعد موافقة القائمين على المسابقة وتأهلها من بين المتسابقين خضعت لفترة تأهيل لمدة شهر ونصف، تعلمت فيها الكثير من المهارات والخبرات المختلفة.



وتابعت ديانا حامد أن من أكثر الأشياء التي تعلمتها في المسابقة، كانت الإتيكيت، وطرق التعامل مع الآخرين، والمشي على طريقة الكات واك، والعديد من المهارات التي جلعتها تتأهل للإنضمام للنهائيات في المسابقة.



وأشارت ديانا حامد خلال ندوتها بموقع "صدى البلد" ، إلى أنه تتم التصفيتة في كل مرحلة من المسابقة، حتى الوصول إلى النهائيات، والتي يتبقى فيها 3 اشخاص فقط، من اصل 20 متسابقة.



وأوضحت حامد أنه يتم اختيار الفائزين باللقب حسب خبراتهن، ومدى براعتهن واتقانهن تقديم أفضل ما لديهن، وتطبيق كل ما تعملوه في فترة التأهيل للمسابقة،



وأضافت انها تعتقد أن هذا هو السبب في تأهلها لـ اللقب.



واكدت ان من أكثر الأشياء التي تعلمتها في المسابقة هي طريقة مشيتها، حيث انها اختلفت تمام عن ذي قبل، بفضل التدريبات المكثفة التي خضعت لها.



وإليكم اللقاء من هنا..