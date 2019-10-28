Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة مشيتي اتغيرت.. ملكة جمال مصر تكشف عن سر تأهلها للفوز باللقب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:58 م
ديانا حامد ملكة
ديانا حامد ملكة جمال مصر لعام 2019،
Advertisements
آية التيجي - رشا عوني - عدسة: أحمد بيسو
قالت ديانا حامد، ملكة جمال مصر لعام 2019، أنها بعد موافقة القائمين على المسابقة وتأهلها من بين المتسابقين خضعت لفترة تأهيل لمدة شهر ونصف، تعلمت فيها الكثير من المهارات والخبرات المختلفة.

وتابعت ديانا حامد أن من أكثر الأشياء التي تعلمتها في المسابقة، كانت الإتيكيت، وطرق التعامل مع الآخرين، والمشي على طريقة الكات واك، والعديد من المهارات التي جلعتها تتأهل للإنضمام للنهائيات في المسابقة.

وأشارت ديانا حامد خلال ندوتها بموقع "صدى البلد" ، إلى أنه تتم التصفيتة في كل مرحلة من المسابقة، حتى الوصول إلى النهائيات، والتي يتبقى فيها 3 اشخاص فقط، من اصل 20 متسابقة.

وأوضحت حامد أنه يتم اختيار الفائزين باللقب حسب خبراتهن، ومدى براعتهن واتقانهن تقديم أفضل ما لديهن، وتطبيق كل ما تعملوه في فترة التأهيل للمسابقة،

وأضافت انها تعتقد أن هذا هو السبب في تأهلها لـ اللقب.

واكدت ان من أكثر الأشياء التي تعلمتها في المسابقة هي طريقة مشيتها، حيث انها اختلفت تمام عن ذي قبل، بفضل التدريبات المكثفة التي خضعت لها.

وإليكم اللقاء من هنا..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قائمة التوب 5 لمسابقة ملكة جمال الكون 2019

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تعلن موعد إجازة المولد النبوي وغرة شهر ربيع الأول

على غرار بن لادن.. سر إلقاء أمريكا جثة البغدادي في البحر

وليد صلاح الدين يوجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح قبل الانضمام للمنتخب.. فيديو

مفاجأة.. تسريب هوية الفائز بالكرة الذهبية

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الكرة المصرية

الاتحاد السعودي يستنجد بـ تركي آل الشيخ ونادي ألميريا.. عايزين ايه يا ترى؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا تدفعوا يا تنطوا.. تفاصيل خناقة كمسرى قطار الغربية وشابين على 70 جنيها ثمن التذكرة

هانتعشى إيه النهاردة .. بيض بالبسطرمة وبطاطس بانيه وسلطة طماطم بالموتزاريلا

موضة 2020.. استوحي إطلالاتك الجديدة من مريام فارس