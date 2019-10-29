سكان قرية كفر الطويلة بمركز بالدقهلية يشكون من انقطاع التيار الكهربائي

اشتكى المواطن حاتم الموجى، المقيم فى قرية كفر الطويلة مركز طلخا محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص انقطاع التيار الكهربائى بصورة متكررة.



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لحل مشكلة التيار الكهربائى حتى يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم بشكل منتظم، وتجنب تلف الأجهزة الكهربائية نظرًا لتكرار انقطاع الكهرباء.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.