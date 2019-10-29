قائمة أسعار سيارات شيري من الوكيل بتحديث اليوم

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.





أسعار السيارات

أسعار شيرى انفى

أسعار شيرى اريزو

تيجو 4



tiggo 4 تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئة

تيجو 7



tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة

تيجو 8



tiggo8 بسعر 425000







تيجو 3



tiggo 3 2020 بسعر 232.000 جنيه

ونقدم لكم أسعار شيري في مصر اليوم.بسعر 175000تبدأ من 168000 حتى 230000 لأعلى فئة