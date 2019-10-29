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سيارات

قائمة أسعار سيارات شيري من الوكيل بتحديث اليوم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
tiggo 7
tiggo 7
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونقدم لكم أسعار شيري في مصر اليوم.

أسعار السيارات
أسعار سبيرانزا speranza

أسعار شيرى انفى
انفي envy بسعر 175000

أسعار شيرى اريزو
اريزو arezo 5 تبدأ من 168000 حتى 230000 لأعلى فئة

تيجو 4
tiggo 4  تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئة

تيجو 7
tiggo 7  تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة

تيجو 8 
 tiggo8 بسعر 425000

تيجو 3
tiggo 3 2020   بسعر 232.000 جنيه
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