قائمة أسعار سيارات شيري من الوكيل بتحديث اليوم

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
ونقدم لكم أسعار شيري في مصر اليوم.
أسعار السيارات
أسعار سبيرانزا speranza
أسعار شيرى انفى
انفي envy بسعر 175000
أسعار شيرى اريزو
اريزو arezo 5 تبدأ من 168000 حتى 230000 لأعلى فئة
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 330000 حتى 360000 لأعلى فئة
تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة
تيجو 8
tiggo8 بسعر 425000
تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 232.000 جنيه