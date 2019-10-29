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برلمان

أول تحرك برلمانى ضد المتسببين في إلقاء راكبين من قطار الإسكندرية للامتناع عن دفع الأجرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:13 ص
قطار
قطار
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عبد الرحمن سرحان
أكد اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن البرلمان سوف يبدأ التحرك لبحث أسباب واقعة قطار الأسكندرية- الأقصر، الذي شهد إجبار كمسري لراكبين على إلقاء نفسيهما من القطار، لعدم دفع تذكرة الركوب أو الغرامة المقررة.

وقال النائب أحمد الخشب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "لجنة النقل بالبرلمان سوف تبحث الأسباب والملابسات التي أدت لحدوث الواقعة، خاصة وأنها أودت بحياة أحد الراكبين، وتعرض الآخر لاصابة خطرة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأحداث لن تمر مرور الكرام.

وكشفت السكة الحديد عن ملابسات سقوط شخصين من قطار الغربية والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الاسكندرية / الاقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها.

وأضافت السكة الحديد، في بيان لها، أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الاشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الاخر وتم نقلهما بالاسعاف لمستشفى طنطا العام.

وأكد هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهم في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين، وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإعلامية بالرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.

وأكدت وزارة النقل أنها لن تسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنها تحرص دائما على حياة كافة المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة .

وقررت النيابة العامة بالغربية حبس كمسرى قطار 934 الإسكندرية – الأقصر 4 أيام في واقعة إجبار شابين على القفز من القطار أثناء سيره لعدم دفعهما ثمن التذاكر، ووجهت النيابة العامة للكمسرى المتهم تهمة القتل العمد لإجباره شابين على القفز من القطار، مما تسبب في وفاة أحدهما وإصابة الآخر بالقرب من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان فى الحادث لسماع أقوالهم.
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