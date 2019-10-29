مواطن يناشد وزارة التضامن بتوفير كرسي متحرك

معاناة فوق الاحتمال يمر بها عابدين أحمد، البالغ من العمر 40 عاما، عامل، ويقيم في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وعنها يقول، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": تعرضت لحادث على أثره تم بتر قدمي، وأنا عامل أرزقي أعمل يومًا وأتعطل أيامًا، ولم يعد لدي مصدر دخل بعد الحادث، ولدي ٣ أطفال في مراحل تعليمية مختلفة، وأعول أبي المريض بالسكر والضغط ويحتاج علاجا شهريا لا يقل عن ٣٠٠ جنيه شهريا، وأناشد وزارة التضامن الاجتماعى، وأصحاب القلوب الرحيمة توفير كرسي متحرك لي يساعدني على الحركة.



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