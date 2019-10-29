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بين الناس

مواطن يناشد وزارة التضامن بتوفير كرسي متحرك

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
معاناة فوق الاحتمال يمر بها عابدين أحمد، البالغ من العمر 40 عاما، عامل، ويقيم في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وعنها يقول، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": تعرضت لحادث على أثره تم بتر قدمي، وأنا عامل أرزقي أعمل يومًا وأتعطل أيامًا، ولم يعد لدي مصدر دخل بعد الحادث، ولدي ٣ أطفال في مراحل تعليمية مختلفة، وأعول أبي المريض بالسكر والضغط ويحتاج علاجا شهريا لا يقل عن ٣٠٠ جنيه شهريا، وأناشد وزارة التضامن الاجتماعى، وأصحاب القلوب الرحيمة توفير كرسي متحرك لي يساعدني على الحركة.

للتواصل مع الحالة : ٠١٢٢٢٨٧٤٩٨٥

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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