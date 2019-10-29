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بين الناس

مسنة لـ وزارة الصحة: أتمنى علاج ابني على نفقة الدولة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت الحاجة أم محمد، البالغة من العمر 60 عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة، بتوفير العلاج لابنها على نفقة الدولة.

وتقول والدته فى رسالتها: محمد، بالغ من العمر 26 عامًا، وكان نفسى يكون سندًا لأخواته البنات، خاصة أن والده أرزقى، ومريض، ودخلنا قليل.

وتابعت: من يوم علمنا بمرض ابني، صرفنا كل ما نملك على علاجه، قبل أن نوقف شراء العلاج بسبب ظروفنا المادية، وطبعا تدهورت حالتها الصحية للأسوأ .

وناشدت الأم، وزارة الصحة، بتوفير العلاج لابنها مريض ضمور المخ على نفقة الدولة لارتفاع تكاليف العلاج.. للتواصل مع الحالة ٠١١٢٩٥٣٢٢٩٦

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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