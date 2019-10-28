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تعليم

التعليم العالي: تعاون من كافة الجهات للتسهيل على الراغبين بالدراسة في مصر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:19 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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نهلة الشربيني
قالت الدكتورة كاميليا صبحي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، إن مصر أصبحت تمتلك أفضل الجامعات التي تعمل بالجيل الرابع، مشيرة إلى أن إدارة الوافدين تطورت بشكل كبير، وقد ساعدت المكاتب الثقافية لمصر بالخارج في إظهار هذا التطور، الذي ساهم بدوره في ابراز الجانب الهام من الثقافة المصرية أيضا.

وأضافت "صبحي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الوزارة أطلقت تطبيق "ادرس" في مصر ليسهل على جميع الراغبين في الدراسة الوصول لكل ما يريدونه من معلومات، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت الدعم من جميع الجهات والقيادة السياسية لجذب الطلاب الوافدين إلي مصر.

وأكدت أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات للوافدين، مشيرة إلى أن الطلاب لابد من أن يمتزجوا بالثقافة المصرية من خلال الدخول في كل الأنشطة وإبراز المواهب الثقافية والأدبية والرياضية، حيث تعد مصر واحدة من أهم الدول الجاذبة للوافدين للدراسة بها في الوقت الحالي.
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