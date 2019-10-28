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مرأة

أشهر الأكلات الهندي.. طريقة عمل التندوري

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:58 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تداول كثيرون الأطعمة المختلفة من الدول المتعددة وكان الدجاج التندوري إحدى الأكلات التي يعشقها الكثير ويمكن تقديمها في المنزل...

المقادير:
جاج مقطع أربع قطع لكل جاجة
نص كيلو لبن أو علبتين زبادي صغار... كل ما زاد قطع الجاج بيزيد اللبن
راس ثوم مدقوق مهروس
عصير ليمونة واحدة
ملعقة ثوم بودرة
ملعقة زنجبيل بودرة
وملعقة زنجبيل طازج مهروس جيدا يمزج مع الثوم والملح
وملعقتين بهارات التندوري
وملعقة بابريكا
وملعقة كبيرة كركم 

طريقة التحضير:
تمزج المكونات جميعها ويضاف الدحاج عليها ونتركه ينقع
وملعقة فلفل اسود أو تكتفي ببهارات التندوري حسب رغبتك
ثم افعلي 3 شقوق بكل قطعة من قطع الدجاج وينقع لمدة 6 ساعات أو يوم كامل
ويدخل بعدها لفرن الشواء من دون ما نغطي صنية الدجاج
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