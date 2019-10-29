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مرأة

هناكل إيه النهاردة .. بطاطس دوفينواز وشوربة فينوكيا بالكريمة .. والحلو: حلوى العيش الفينو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:35 م
هناكل ايه النهاردة
هناكل ايه النهاردة ..
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اسماء محمد
هناكل إيه النهارده؟ سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة على الإطلاق.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة.

الطبق الرئيسي للشيف أماني رفعت

مقادير بطاطس دوفينواز:
بطاطس مقطع شيبس
ملح فلفل
جوزة الطيب
زعتر
طازة
نصف لتر كريمة
ماء مغلي
جبنة بارميزان

طريقة عمل بطاطس دوفينواز
* في وعاء كبير اخلطي البطاطس والبصل والملح والفلفل والزعتر وجوزة الطيب وقليل من الكريمة والجبن البارميزان
* ضعيها في وعاء بايركس وضيفي لها بعض الماء
* ضعي فوق الوجه الكريمة المتبقية وقليل من الجبنة البارميزان وادخليها الفرن لتنضج وقدميها ساخنة لضيوفك

طريقة عمل شوربة فينوكيا بالكريمة للشيف هشام البنا
مقادير شوربة فينوكيا بالكريمة
ثلاثة أرباع كيلو فينوكيا
بصلة صغيرة
ربع لتر
كريمة لبانى
نصف لتر
مرقة خضار
ملعقة كبيرة
دقيق ملح
فلفل أبيض

طريقة عمل شوربة فينوكيا بالكريمة
* قطعى الفينوكيا شرائح
* قطعى بصلة صغيرة وشوحيها مع شرائح الفينوكيا فى الزيت على النار
* أضيفى مرقة الخضار للفينوكيا
* إضربى الشوربة بمضرب اليد وأضيفى الكريمة اللبانى
* أضيفى الملح والفلفل الأبيض وإخفضى درجة الحرارة على الشوربة حتى الغليان
* ضعى الشوربة فى طبق التقديم وزينيها بالفينوكيا المفرومة على الوجة

طريقة عمل حلوى العيش الفينو لنجلاء الشرشابى
مقادير حلوى العيش الفينو
3 فينو كبير بايت
1 كوب شربات
1 باكو كريم شانتى مخفوق
نصف كوب كريز حلويات
1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

طريقة عيش حلوى خبز الفينو:
* يقطع الخبز شرائح ويقلى الخبز فى الزيت
* توضع شرائح الخبز فى الشربات ويصفى الخبز من الشربات
* يرش الوجه بالقرفة ويزين الوجه بالكريم شانتى وكريز الحلويات
هناكل إيه النهاردة .. بطاطس دوفينواز وشوربة فينوكيا بالكريمة .. والحلو: حلوى العيش الفينو
هناكل إيه النهاردة .. بطاطس دوفينواز وشوربة فينوكيا بالكريمة .. والحلو: حلوى العيش الفينو
هناكل إيه النهاردة .. بطاطس دوفينواز وشوربة فينوكيا بالكريمة .. والحلو: حلوى العيش الفينو
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