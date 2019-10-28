تخالف شروط الترخيص.. مكاتب التمثيل تتهرب من الضرائب

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن هناك عددا من مكاتب التمثيل باعتبارها وكيلا لشركات أجنبية تعمل بمصر؛ تقوم بالتحايل علي القانون ومخالفة شروط الترخيص الممنوح لها، وتتهرب من أداء الضرائب عن نشاط تجاري أو خدمي تقوم به.



أضاف " مطر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه حتي الآن لا يمكن حصر حالات التهرب، خصوصا وأن النشاط المعفي من سداد الضرائب لتلك المكاتب هو تقديم الاستشارات الفنية والمعلومات، لكنها تلجأ في بعض الأمور للقيام بنشاط تجاري كبيع منتجات الشركات الأجنبية وهو نشاط خاضع للضريبة أو القيام بأعمال الخدمات كالدعاية و التصميمات الخاصة بالمصانع.



ذكر " مطر" أن تلك الممارسات يتم اكتشافها حال قيام الممول النهائي بتسجيل الضرائب عن النشاط وخصمه من الضريبة، ليتم تسجيله في النهاية كنشاط لمكتب التمثيل، موضحا أن الواقع العملي اثبت وجود ذلك.



أشار إلي بعض مكاتب التمثيل تلجأ للتحايل علي القانون في الإعفاء من خدمات الدعاية لعدم خروج قانون احتساب الضرائب علي أنشطة الدعاية علي مواقع التواصل وشبكة الانترنت وغيرها.



يشار إلي قانون العمل الموحد يجري مناقشته داخل أروقة مجلس النواب، إذ يتضمن في أحد بنوده تقنينا لأوضاع مكاتب التمثيل الخاصة بالأنشطة التجارية لتلك المكاتب والتي كانت تقوم بتلك الممارسات مخالفة لشرط تراخيصها؛ بشرط خضوع تلك الأنشطة للضرائب والذي من شأنه أن ينعكس علي حصيلة الإيرادات العامة بالدولة ويساعد علي قدرة الحكومة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.



