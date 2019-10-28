محمد المرسي: وجود خبراء للأزمات ضرورة في أي مؤسسة إعلامية

أكد دكتور محمد المرسى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، أنه لابد من وجود إدارة للأزمات فى الدولة تتكون من خبراء يمكنهم معالجة بشاير ظهور الأزمة على المستوى العام .



وأضاف: أنه على المستوى الإعلامى هناك ضرورة أن يكون فى كل وسيلة اعلامية خطة لإدارة الأزمات، بحيث إذا ما حدثت مشكلة او أزمة اقتصادية أو سياسية يكون هناك استراتيجية إعلامية وخطط بديلة، ويكون هناك خريطة برامجية تعمل فى الحال .



وأشار: إلى أنه عندما حدثت أزمة الأمطار التى جعلت الناس تلتزم منازلهم كان لابد من تغيير الاستراتيجية وتقديم خدمات نقل المعلومة للمواطن من مواقع الأحداث .



ونوه: إلى أنه لا يوجد استراتيجيات إعلامية لإدارة الأزمات المحتملة فى اى وقت بمضمون مختلف بحيث تستطيع حل الأزمات .

