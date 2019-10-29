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برلمان

برلماني يوضح خطط إصلاح الهيكل الاقتصادي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموزانة، بمجلس النواب، إن إصلاح الهيكل الاقتصادي في مصر يحتاج إلى عناصر قوية يدار من خلالها، والتخلص من عناصر الضعف التي يعاني منها الاقتصادي القومي.

وأضاف النائب إبراهيم عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طريق الإصلاح الهيكي للاقتصاد المصري، يحتاج إلى رفع الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات بشكل كبير.

وتحدث عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، عن القضاء عن البيروقراطية والروتين وأهميتهما في طريق الإصلاح الهيكي، حيث أن ذلك يشكل عقبات أمام المستثمرين، وبالقضاء عليها تزود من فرص الاستثمار.
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