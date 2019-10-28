إخواني: كنا نريد قتل عبد الناصر وبقاء الإنجليز في مصر ..فيديو

قال خليفة مصطفى عطوة، أحد المتهمين في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إنه بعد ثورة 52 شكل جمال عبد الناصر وزارة بها بعض عناصر الإخوان.





وأضاف خليفة مصطفى عطوة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، "حسن الهضيبي مرشد الإخوان آنذاك أراد أن يحكم الإخوان مصر ويسيطرون على الحكم".





وتابع خليفة مصطفى عطوة، "الرئيس الراحل عبد الناصر كان يتحدث عن الجلاء ولكننا كنا نضغط لبقاء الإنجليز في مصر وقمنا بإجراء تفجيرات، والإخوان كانوا يرغبون في قتل جمال عبد الناصر".