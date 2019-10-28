انتي قدها.. ملكة جمال مصر للكون توضح طرق دعم أهلها لها

قالت دينا حامد ملكة جمال مصر للكون 2019، إن عائلتها كانت باستمرار ما تساندها في أن تصبح ملكة جمال، حيث كانوا دائما ما يرددون على الكثير من الكلمات التشجيعية منذ أن كان عمري 3 سنوات، وقالوا لها" هتعمليها، وانتي قدها.



وتابعت دينا حامد، أن المسابقة كانت إضافة كبيرة لها على كل الأصعدة، حيث إنها عملتها العديد من الخبرات والمهارات، كطريقة المشي على الاستيدج، وكيفية تنمية المهارات، واكتساب الثقة بالنفس، والتحدث بلباقة مع الآخرين.



وأوضحت حامد خلال ندوتها لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن اعتاد على العمل كموديل قبل خوض مسابقة ملكة جمال مصر للكون، وبالرغم من تشابه الأمر ظاهريا، إلا أن في باطن الأمر فرق كبير ما بين العمل كموديل، والفوز بلقب ملكة جمال.



ونوهت حامد، أن العمل كموديل يجب أن تبرز فيها الموديلينج التصميم، ولكن بشخصيتها و طريقتها، اما ملكة الجمال فهو التعبير بالكامل عن الشخصية، وكيفية التعبير عن ما بداخلك بشكل راقي، وطبيعي وغير متكلف.



وإليكم اللقاء من هنا..